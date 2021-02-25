Зидан о голе в матче с «Аталантой»: это было отрепетировано, но забить должен был не Менди

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой» (1:0). Победный гол за «Королевский клуб» на 86-й минуте забил Ферлан Менди.

«Нам было сложно, но, в конце концов, это хороший результат. Это важный результат с голом, но мы знаем, что есть ответный матч и что мы должны победить. Это была не лучшая игра. Мы играли против очень физически сильных игроков. В защите они были хороши. Мы допускали много потерь. Однако, мы продолжаем делать то, что делаем хорошо. Мы не пропустили и забили. Гол Менди? Это было отрепетировано, но забить должен был не Ферлан", — приводит слова Зидана Marca.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира переиграла «Пари Сен-Жермен».