«Лестер» проиграл «Славии» и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА пражская «Славия» переиграла английский «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 49-й минуте счёт открыл полузащитник «Славии» Лукаш Провод, ему ассистировал хавбек Николае Станчу. Во втором тайме преимущество чешской команды увеличил нападающий Абдалла Сима, голевую передачу отдал полузащитник Питер Олайинка.

Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком. Ассистенты — Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный арбитр — Йерун Мансхот.

Первый матч завершился со счётом 0:0. По сумме двух встреч «Славия» вышла в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.