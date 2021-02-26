Андрей Чернышов: причислять Промеса к легендам «Спартака» ещё рано

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов отказался причислять нападающего красно-белых Квинси Промеса к легендам клуба.
«Учитывая, как Промес играл в чемпионате России, это должно быть усиление для «Спартака». Потом он перешёл в «Севилью», затем в «Аякс». В последнее время у Промеса было не так много игровой практики, но он хочет вернуться на хороший уровень, чтобы попасть в сборную Нидерландов на чемпионат Европы. У человека есть амбиции. Промес приезжает не просто получать зарплату. Ещё он привык к российским реалиям. Думаю, что адаптация не займёт много времени.
Если тренер – умный человек, наверное, он должен посмотреть матчи «Спартака» с участием Промеса и определить его позицию. Иногда под таких игроков нужно даже схему поменять. Чтобы он принёс большую пользу, если ему будет комфортно на футбольном поле.
Промес оставил какой-то след, но, чтобы назвать его легендой, он должен сделать что-то большее. В той команде 25 человек выиграли чемпионат России. Нельзя же их всех назвать легендами? Это должен быть человек, который отыграл больше пяти лет. Легенды «Спартака» – это Титов, Тихонов, Аленичев. Промес – один из ярчайших футболистов в новейшей истории «Спартака». Причислять его к легендам ещё рано», — цитирует Чернышова «Спорт день за днём».
- 26 февраля 2021
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