Корнюхин: Помазуну даётся шанс стать заменой Акинфееву. Ничто не вечно под луной

Тренер вратарей «Химок» Евгений Корнюхин прокомментировал срочное возвращение Ильи Помазуна в ЦСКА.



«Прежде всего желаю скорейшего выздоровления Акинфееву. Думаю, Помазун внутренне себя мотивировал и готовил, что будет играть на более высоком уровне. Тем более он является воспитанником ЦСКА и наверняка мечтал выступать за основную команду. Вот, пожалуйста, мечта сбылась. Предоставляется прекрасный шанс себя проявить. Только от него теперь зависит, насколько долго он будет играть в основе.



Ничто ведь не вечно под луной. Акинфеев тоже рано или поздно уйдёт. Дай бог, чтобы он играл как можно дольше, но Помазуну даётся возможность стать первым кандидатом на замену Игорю. Многие вратари проходили через сидение на скамейке запасных и в результате всё равно оказывались в основе. Всё в руках, ногах и головах этих ребят. Вратарь сидит и ждёт своего шанса. Когда дожидается, он должен его использовать. Если не получилось, претензии можно предъявлять только себе.



Что касается «Урала», потерявшего основного голкипера, команда не должна провалиться. Не всё ведь держалось на одном Помазуне. Оборона начинается не с вратаря, а с нападения. В силах полевых игроков помочь Годзюру сохранить место в воротах, а для самого Ярослава это шанс реабилитироваться», — цитирует Корнюхина «ВсёПроСпорт».

ЦСКА поблагодарил «Урал» за содействие в возвращении Ильи Помазуна