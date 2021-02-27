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Икарди напугал подписчиков, опубликовав фото в кислородной маске

Икарди напугал подписчиков, опубликовав фото в кислородной маске
Футбол / Франция 0
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27-летний аргентинский нападающий Мауро Икарди на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию в кислородной маске.

Подписчики футболиста в комментариях обеспокоены его состоянием, сообщает Tuttosport. Ранее стало известно, что у Икарди диагностирован гастроэнтерит.

Однако, судя по публикациям жены аргентинца Ванды Нары, футболист идёт на поправку. Ванда опубликовала в «Инстаграме» фото ужина, подписав снимок фразой «Спускайся поесть, Мауро».

Ранее в феврале Мауро Икарди стал жертвой ограбления. Грабители проникли в дом Икарди 30 января, когда футболист принимал участие в матче с «Лорьяном» (2:3). Прислуга Икарди обнаружила следы преступления утром 31 января, заметив, что некоторые вещи были переставлены, а другие пропали. Из дома аргентинца вынесли ювелирные изделия, часы и дорогую одежду. По предварительным оценкам, ущерб от ограбления составил € 400 тысяч.

Дом Икарди ограбили во время матча «ПСЖ»
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