Дом Икарди ограбили во время матча «ПСЖ»

27-летний аргентинский нападающий Мауро Икарди стал жертвой ограбления, сообщает But со ссылкой на L' Equipe.

Грабители проникли в дом Икарди 30 января, когда футболист принимал участие в матче с «Лорьяном» (2:3). Прислуга Икарди обнаружила следы преступления утром 31 января, заметив, что некоторые вещи были переставлены, а другие пропали. Из дома аргентинца вынесли ювелирные изделия, часы и дорогую одежду. По предварительным оценкам, ущерб от ограбления составил € 400 тысяч.

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» отправился в гости к скромному «Лорьяну», который идёт в зоне вылета. Встреча проходила на стадионе «Стад дю Мустуар» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Икарди отыграл весь матч, результативными действиями не отметился.