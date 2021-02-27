«Ошибаются даже великие». Защитник «Тамбова» Гигашвили — о голе в свои ворота

Защитник «Тамбова» Зураб Гигашвили поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ с «Ротором». В Саранске тамбовчане проиграли со счетом 1:3.



«Очень обидное поражение. Первый тайм мы провели здорово. Многое получалось впереди, были хорошие моменты, забили гол, который вытекал из логики игры. При этом достаточно строго и дисциплинированно сыграли в обороне. Все было неплохо. Ели брать первые 45 минут матча, думаю, мы можем быть довольны. К сожалению, после перерыва что-то разладилось. Возможно, не хватило свежести, всё-таки по известным причинам у нас не было полноценных сборов, поэтому потребуется какое-то время, чтобы мы набрали кондиции, появилось взаимопонимание. Вторую половину занести себе в актив не можем.

Эпизод с автоголом? Был прострел вдоль ворот, в такой ситуации защитник обязан играть этот мяч, пытаться прервать передачу, тем более за спиной у меня был соперник. К сожалению, случилась срезка. Может быть, стоило сыграть левой ногой, но сейчас все эти разговоры бессмысленны. Момент ушёл. Конечно, после матча был расстроен, очень переживал, но от ошибок никто не застрахован. Ошибаются все, даже великие. Это футбол. Уверен, в дальнейшем будем только прибавлять и прогрессировать. В каждом матче будем биться и постараемся набирать очки», — сказал Гигашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.