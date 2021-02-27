Главный тренер «Брайтона» прокомментировал судейство в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер прокомментировал поражение «чаек» в матче 26-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (0:1).
«Насколько я знаю, Льюис Данк попросил быстро исполнить свободный удар, и судья сказал ему: «Да». В момент удара раздался ещё один свист, но я не знаю, по поводу чего был этот свисток. Было бы неплохо получить разъяснения по этому поводу. Я не знаю, для чего был нужен второй свисток. Я этого не понимаю.
На поле царит неразбериха, и она усугубляется, когда кто-то за его пределами принимает решения. Это то, как я это вижу. Однако мы не реализовали два пенальти, так что я не могу всё списать на отменённых гол.
Нам нужно совершенствоваться и становиться лучше, в том числе при исполнении одиннадцатиметровых. Мы должны сохранять спокойствие", — цитирует рулевого «чаек» BBC.
Видео спорного момента в матче «Вест Бромвич» — «Брайтон»
«Вест Бромвич» в 26 матчах набрал 17 очков и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 16-м месте.
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