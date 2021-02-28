«Сампдория» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А «Сампдория» — «Аталанта». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сампдория» — «Аталанта».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Ассистенты — Филиппо Валерьяни и Эдоардо Располлини. Резервный рефери — Валерио Марини.
«Сампдория» набрала в 23 встречах 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (43) — на 5-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Интер» (53), «Милан» (49) и «Ювентус» (46).
Матч первого круга «Аталанта» — «Сампдория» состоялся 24 октября 2020 года и завершился со счётом 3:1 в пользу «Сампдории».
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