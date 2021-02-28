Арбитр Федотов: Зобнина удалили правильно. Для чего он бил игрока «Рубина», непонятно

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в концовке первого тайма матча 20-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0 после первого тайма). Хавбек получил вторую жёлтую карточку за грубую игру против полузащитника казанцев Дениса Макарова.

«Зобнина удалили правильно. Для чего он бил по ноге игрока «Рубина», мне непонятно. Жёлтая карточка здесь по делу за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск). Встреча началась в 14:00 мск.