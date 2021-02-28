Тилеманс воспользовался неразберихой обороны «Арсенала» и открыл счёт в матче. Видео

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Арсенал». Идёт 15-я минута встречи, счёт — 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт уже на 5-й минуте матча — полузащитник «лисов» Юри Тилеманс отобрал мяч у вингера «канониров» Виллиана на правом фланге атаки, ушёл от Гранита Джаки, тем самым прорвавшись в чужую штрафную, после чего прицельно пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Юри Тилеманса

«Лестер Сити» набрал в 25 матчах 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (34) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).



Матч первого круга «Арсенал» — «Лестер Сити» состоялся 25 октября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 1:0.