«Ахмат» — «Динамо»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.



Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Кадыров, Исмаэл Силва, Харин, Адуев, Янку, Кадыров, Алмаши.



«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.



Запасные: Лещук, Будачёв, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Каборе, Липовой, Москвичёв, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).