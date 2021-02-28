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«Ахмат» — «Динамо»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Динамо»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Кадыров, Исмаэл Силва, Харин, Адуев, Янку, Кадыров, Алмаши.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

Запасные: Лещук, Будачёв, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Каборе, Липовой, Москвичёв, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

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