Соболев: «Спартаку» надо забить — тогда прорвёт

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение красно-белых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:2).

«Бывает такое, когда не забиваешь. Мне даже сложно сказать, так как не играл в прошлых матчах. Думаю, надо забить, тогда прорвёт. Мы поменяли схему на сборах. Уверен, что это не продолжение той беспроигрышной серии. Так получилось. Сваливать всё на пенальти с «Динамо», удаления сегодня — неправильно. В обоих матчах до этих моментов мы играли неплохо. Надо прибавлять.

Тедеско измнилися? Не знаю, в чём он изменился, — по какой игре вы это поняли? Он точно такой же тренер, ничего не поменялось. Всё так же.

Рома извинился перед всеми и после первого тайма и в конце игры. Бывает, это эмоции», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Спартак» принимал «Рубин» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.