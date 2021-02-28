«Спартак» проиграл дома «Рубину» впервые с 2010 года

«Спартак» принимал «Рубин» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Первый гол был забит на 53-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия получил передачу низом у чужой штрафной, после чего выстоял под прессингом со стороны Виктора Мозеса, пасом нашёл Джордже Деспотовича, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот. На 89-й минуте Деспотович оформил дубль и поставил точку в матче.
В обеих командах были удаления. В конце первого тайма поле покинул хавбек «Спартака» Роман Зобнин, а на 71-й минуте был удалён полузащитник гостей Оливер Абильгор.
Последний раз «Спартак» проигрывал дома «Рубину» 17 июля 2010 года (0:1). Тогда на 3-й минуте гол забил Кристиан Нобоа, ныне выступающий за «Сочи».
Таким образом, «Рубин» набрал в 20 встречах 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (35) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
- 28 февраля 2021
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