Гол 17-летнего Захаряна принёс «Динамо» победу в матче с «Ахматом»

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1.
На 7-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой. На 37-й минуте 17-летний полузащитник москвичей Арсен Захарян увеличил преимущество «Динамо». Лесовой поборолся в центре поля и сделал передачу в штрафную, Захарян ворвался в штрафную, на замахе убрал Анхеля и протолкнул мяч мимо Шелии.
Во втором тайме хавбек «Ахмата» Антон Швец отыграл один мяч. На 77-й минуте полузащитник грозненцев Артём Тимофеев сзади подкатился под Нойштедтера, за что получил вторую жёлтую карточку.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
«Динамо» набрало в 20 встречах 33 очков и поднялось на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.
- 28 февраля 2021
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