Люк Шоу — о матче «Челси» — «МЮ»: обе команды сделали ставку на оборону

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал результат матча 26-го тура с «Челси» (0:0).



«Сегодня был довольно ровный матч. Шансов было не так уж много. Обе команды сделали ставку на оборону. Мы хорошо оборонялись, но не думаю, что создали слишком много моментов. Мы немного разочарованы этим результатом.



Разрыв с „Манчестер Сити“ становится всё больше, поэтому нам нужно было выиграть. Нам нужно продолжать давить и двигаться дальше. Мы набрали одно очко во встрече с очень хорошей командой. Они хорошо защищаются, поэтому мы должны смотреть на это именно так.



В первом тайме я видел игру рукой в штрафной „Челси“, но не понял, был это Мейсон Гринвуд или Каллум Хадсон-Одой. Не знаю, почему судьи остановили игру. Если это не штраф, то я не думаю, что им нужно было останавливать матч. Это сбивает с толку. Если это пенальти, то вполне можно продолжать матч», — приводит слова Шоу BBC.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (62) на 12 очков. «Челси» (44) — на 5-м месте.