Виктор Онопко: «Локомотив» знал, как надо играть с ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал победу «Локомотива» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «армейцами» (2:0).

«Локомотив» знал, как играть против ЦСКА. Быстрый гол тоже был не на руку «армейцам». Было видно, когда Гильерме ловил мяч, чтобы выйти в атаку. Было много пространства, на котором «Локо» очень хорошо играет. Два пропущенных гола были не на руку «армейцам», но были моменты у Влашича, Рондона.

Во втором тайме ЦСКА играл очень хорошо и по цифрам, и были качественные эпизоды, но были неиспользованные моменты, такие как, например, пенальти. Но ЦСКА не бросил весла и продолжал играть. Хорошо вошли игроки, вышедшие на замену, — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

«Локомотив» за 20 матчей набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (37) — на втором месте.