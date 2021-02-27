«Локомотив» обыграл ЦСКА, Влашич не забил пенальти

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
На 6-й минуте Куликов с фланга сделал передачу в штрафную, Лисакович ловко убрал Васина и послал мяч в ворота ЦСКА. Гжегож Крыховяк забил второй гол «железнодорожников» в матче с ЦСКА. На 41-й минуте «железнодорожники» убежали в контратаку. Камано сделал перевод на левый край, Крыховяк принял мяч, дошёл до штрафной и пробил в ближнюю девятку.
Никола Влашич не реализовал пенальти во втором тайме матча с «Локомотивом». Судья назначил 11-метровый за игру рукой защитника после вмешательства VAR. Влашич пробил выше ворот. В эпизоде с пенальти был удалён главный тренер «Локомотива» Марко Николич, который накричал на судью.
Московский ЦСКА в 20 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) — на шестом месте.
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