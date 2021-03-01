И. Федотов: удаление Смольникова – очень странное решение. Эль-Кабир упал и дальше пошёл

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче «Краснодар» — «Урал» (2:2).



«На 30-й секунде Шапи пытался сыграть головой, а рука защитника лежала на его плече, но акцентированного толчка не было, а Шапи начал рисовать падение. Это не явная и очевидная ошибка, они продолжили игру. На 15-й минуте Погребняк выходил один на один, сбоку Сорокин стелился в подкате. Важно, что произошло первое – контакт между ногами или наступание Погребняка на мяч. Погребняк начал заваливаться до контакта с ногой, да и Павел не спорил, хотя он вспыльчивый – он просто встал и побежал дальше.



Следующий момент – пропуск фола на Шапи на 17-й минуте. Карасёв оказался в плохой позиции, Шапи поймали на бедро перед убойной зоной.



Интересный момент с удалением Смольникова – это очень странное решение. Атаковать сзади можно, тут не было динамики, близко, попал по ноге без шипов, никакой грубости. Как можно давать такие жёлтые, тем более вторые? Эль-Кабир упал и дальше пошёл, нужно было просто назначить штрафной. Говорили, что будут давать бороться, как в Англии, – там за это бы даже фола не дали, а тут вторую жёлтую показывают. На 93-й в штрафной «Урала» ничего особого не случилось – была обоюдная борьба. Оценка у Карасёва 7,9», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Как этот судья из Грозного уехал?» Арбитр Федотов — о матче «Ахмат» — «Динамо»