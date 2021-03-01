Марко Николич: Баринов не готов к тому, чтобы провести на поле полный матч

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0). Также он рассказал о возвращении на поле Дмитрия Баринова.

«Зимой мы поменяли схему. Это была первая возможность, чтобы опробовать ее нормально, было много времени для тренировок. Ребята проделали хорошую работу. Подстраивался ли под нашу игру Ганчаренко? Знаете, я никогда не комментирую действия коллег. Первый тайм для «Локомотива» сложился лучше, а во второй половине больше доминировал ЦСКА. Пабло только пришел к нам, но это серьезный парень и качественное усиление для команды. Он хорош вверху, что играет немаловажную роль для центрального защитника.

Состояние Баринова? Он пока не готов к тому, чтобы проводить целый матч на поле. Перед матчем с ЦСКА у нас была договоренность, что, если будет возможность, что мы выпустим Диму на поле, чтобы он почувствовал вкус футбола. И я, и команда рады тому, что Баринов вернулся на поле, он очень важный для нас игрок», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

«Локомотив» за 20 матчей набрал 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (37) — на 2-м месте.