Бразильский защитник «Аталанты» Толой вызван в сборную Италии
Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой будет вызван в сборную Италии. Об этом сообщает Sky Sport Italia. У футболиста есть бразильский и итальянский паспорт.
30-летний защитник родился в Бразилии и провёл 19 матчей за сборную Бразилии U-20. Команда Италии сыграет отборочные матчи к чемпионату мира с командами Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. В этой же группе играет сборная Швейцарии.
В нынешнем сезоне Толой провёл 30 матчей за «Аталанту» и забил два гола. Игрок выступает в составе клуба из Бергамо с 2015 года. Ранее бразилец играл за итальянскую «Рому», а также бразильские «Сан-Паулу» и «Гояс».
В составе сборной Италии с 2018 года выступает Эмерсон, а с 2016 года – Жоржиньо, оба игрока являются бразильцами.
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