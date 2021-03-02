Бразильский защитник «Аталанты» Толой вызван в сборную Италии

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой будет вызван в сборную Италии. Об этом сообщает Sky Sport Italia. У футболиста есть бразильский и итальянский паспорт.

30-летний защитник родился в Бразилии и провёл 19 матчей за сборную Бразилии U-20. Команда Италии сыграет отборочные матчи к чемпионату мира с командами Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. В этой же группе играет сборная Швейцарии.

В нынешнем сезоне Толой провёл 30 матчей за «Аталанту» и забил два гола. Игрок выступает в составе клуба из Бергамо с 2015 года. Ранее бразилец играл за итальянскую «Рому», а также бразильские «Сан-Паулу» и «Гояс».

В составе сборной Италии с 2018 года выступает Эмерсон, а с 2016 года – Жоржиньо, оба игрока являются бразильцами.