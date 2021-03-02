Гасперини: «Аталанта» конкурентоспособна, но не думает о победе в чемпионате Италии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата Италии с «Кротоне».
«Как и все матчи в Серии А, эта встреча будет сложной. Мы должны быть очень внимательны. «Аталанта» полна уверенности и хочет продолжать то, что делала ранее. Безусловно, смена тренера у соперника вызывает некоторые вопросы.
Журналисты слишком часто спрашивают о конкретных игроках, но команда заслуживает большего внимания. «Аталанта» находится на полпути, и нам удаётся оставаться конкурентоспособными. Мы не думаем о победе в чемпионате Италии, но следим за «Ромой», «Наполи», «Лацио» и другими командами, которые рядом с нами», — приводит слова Гасперини Football Italia.
Матч 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Кротоне» состоится завтра, 3 марта, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 22:45 мск.
- 2 марта 2021
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