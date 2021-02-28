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Гасперини: об Иличиче слишком много говорят, команда не полностью от него зависит

Гасперини: об Иличиче слишком много говорят, команда не полностью от него зависит
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о нападающем клуба Йосипе Иличиче.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» Гасперини на 56-й минуте выпустил на поле Иличича, однако уже на 86-й минуте заменил его. В эту же минуту «Реал» забил гол, который и стал победным.

«Иличич должен быть в хорошей форме, и мы не можем играть с ним в таких условиях. Я всегда надеюсь, что такой игрок, как он, сможет справиться, но теперь я понимаю, что он должен хорошо тренироваться, чтобы вернуться в команду. Я действительно думаю, что об Йосипе слишком много говорят, команда не полностью от него зависит», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» состоялся на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба». Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания).

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