Определились все участники четвертьфинала Кубка России

Стали известны все команды, которые выступят в четвертьфинале нынешнего розыгрыша Кубка России.



Последним участником 1/4 финала стала «Уфа», которая сегодня, 3 марта, разгромила на своём поле «Урал» в матче 1/8 финала турнира со счётом 3:0.



Полный список четвертьфиналистов Кубка России: «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Ахмат», «Крылья Советов», «Уфа».



Напомним, в нынешнем сезоне розыгрыш Кубка России проходит в новом формате. По итогам группового этапа в плей-офф вышли 10 команд, к которым присоединились шесть коллективов, участвовавших в еврокубках. При этом не все представители Премьер-Лиги пробились в 1/8 финала. Так, «Рубин» и «Ротор» не сумели занять первые места в своих группах.

«Уфа» разгромила «Урал» и вышла в четвертьфинал Кубка России