«Вы что, не знаете мои приколы?» Жена Мамаева отреагировала на сообщения о попытке суицида

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала информацию о попытке самоубийства.

Ранее появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что девушка могла совершить попытку самоубийства.

«У меня всё хорошо, я дома. Я так просто… забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?» — приводит слова Мамаевой телеграм-канал Life Shot.

Напомним, накануне Мамаева уличила супруга в измене. Алана опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с мужем во время зимних сборов «Ростова», проходивших в Испании. Позже испанка Ирен Гарсия Морено сообщила об угрозах со стороны Мамаевой.