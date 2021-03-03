Жену Мамаева нашли без сознания в Москве

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, была найдена без сознания в Москве*, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, Мамаева могла совершить попытку самоубийства. Друзья Аланы не смогли достучаться до неё и вызвали спасателей, которые вскрыли дверь. Девушка была найдена без сознания. Мамаеву госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Напомним, накануне Мамаева уличила супруга в измене. Алана опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с мужем во время зимних сборов «Ростова», проходивших в Испании. Позже испанка Ирен Гарсия Морено сообщила об угрозах со стороны Мамаевой.

Мамаев — воспитанник «Торпедо». В «Ростов» перешёл в сентябре 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с ростовским клубом действует до 31 декабря 2021 года.

* — позднее Алана прокомментировала появившуюся информацию: «Вы что, не знаете мои приколы?»