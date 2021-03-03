«Манчестер Сити» хочет заменить Зинченко игроком «Аталанты»
«Манчестер Сити» собирается продать украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Tuttomercatoweb.
Английский клуб планирует заменить Зинченко защитником «Аталанты» Робином Госенсом. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола попытается привезти Госенса в Манчестер уже летом. Сейчас английский клуб рассматривает предложения о трансфере Зинченко.
В нынешнем сезоне 24-летний украинец провёл 12 матчей в АПЛ. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА Зинченко выходил на поле в четырёх встречах. Сообщалось, что к Зинченко проявляют интерес «Ювентус», «Наполи» и «Лацио».
Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан «горожан» в 2016 году из «Уфы».
Хосеп Гвардиола оценил игру Александра Зинченко в нынешнем сезоне
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