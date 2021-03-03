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«Манчестер Сити» хочет заменить Зинченко игроком «Аталанты»

«Манчестер Сити» хочет заменить Зинченко игроком «Аталанты»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» собирается продать украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Tuttomercatoweb.

Английский клуб планирует заменить Зинченко защитником «Аталанты» Робином Госенсом. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола попытается привезти Госенса в Манчестер уже летом. Сейчас английский клуб рассматривает предложения о трансфере Зинченко.

В нынешнем сезоне 24-летний украинец провёл 12 матчей в АПЛ. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА Зинченко выходил на поле в четырёх встречах. Сообщалось, что к Зинченко проявляют интерес «Ювентус», «Наполи» и «Лацио».

Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан «горожан» в 2016 году из «Уфы».

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