«Наполи» упустил победу над «Сассуоло», пропустив с пенальти на последних секундах матча

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 3:3.

На 34-й минуте счёт открыл защитник «Наполи» Никола Максимович, забив в свои ворота. Спустя четыре минуты полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски восстановил равновесие в счёте, ему ассистировал Диего Демме. Полузащитник Доменико Берарди реализовал пенальти и вновь вывел «Сассуоло» вперёд. На 72-й минуте защитник Джованни Ди Лоренцо с передачи Лоренцо Инсинье сравнял счёт. На 90-й минуте Инсинье забил гол, реализовав 11-й метровый удар. На последних секундах встречи форвард «Сассуоло» Франческо Капуто с пенальти забил третий гол и спас команду от поражения.

«Наполи» набрал 44 очка и занимает пятое место в таблице Серии А. «Сассуоло» (36) находится на восьмом месте.