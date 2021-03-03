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«Наполи» упустил победу над «Сассуоло», пропустив с пенальти на последних секундах матча

«Наполи» упустил победу над «Сассуоло», пропустив с пенальти на последних секундах матча
Футбол / Италия 0
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В матче 25-го тура итальянской Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 3:3.

На 34-й минуте счёт открыл защитник «Наполи» Никола Максимович, забив в свои ворота. Спустя четыре минуты полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски восстановил равновесие в счёте, ему ассистировал Диего Демме. Полузащитник Доменико Берарди реализовал пенальти и вновь вывел «Сассуоло» вперёд. На 72-й минуте защитник Джованни Ди Лоренцо с передачи Лоренцо Инсинье сравнял счёт. На 90-й минуте Инсинье забил гол, реализовав 11-й метровый удар. На последних секундах встречи форвард «Сассуоло» Франческо Капуто с пенальти забил третий гол и спас команду от поражения.

«Наполи» набрал 44 очка и занимает пятое место в таблице Серии А. «Сассуоло» (36) находится на восьмом месте.

Италия - Серия А. 25-й тур
03 марта 2021, среда. 20:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
3 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Максимович – 34' (автогол)   1:1 Зелиньски – 38'   2:1 Берарди – 45+1' (пен)   2:2 Ди Лоренцо – 72'   2:3 Инсинье – 90' (пен)   3:3 Капуто – 90+5' (пен)
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