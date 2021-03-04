Грубая ошибка Чодури и спасения Шмейхеля в видеообзоре матча «Бёрнли» — «Лестер»

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» прошёл матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Лестер Сити». Встреча завершилась вничью — 1:1.За хозяев гол забил Матей Выдра. В составе «Лестера» отличился Килечи Ихеаначо.

Видеообзор матча «Бёрнли» — «Лестер».

Напомним, в матче первого круга, который состоялся на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс», «Лестер» обыграл «Бёрнли» со счётом 4:2.

«Лестер» набрал в 27 матчах 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» в свою очередь, набрав 29 очков, находится на 15-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Бёрнли» встретится с «Арсеналом», а «Лестер» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». Оба матча пройдут 6 марта.