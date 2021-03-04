Главный тренер «Саутгемптона» не отпустит игроков на матчи сборных из-за коронавируса

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль не намерен отпускать игроков на матчи национальных сборных в марте из-за последующего двухнедельного карантина.

«Для меня здесь нет никаких других вариантов. Вы же не думаете, что я отпущу игроков в сборные, а потом они будут вынуждены сидеть на карантине? Это немыслимо! Я никого не отпущу.

Почему я должен их отпускать? Игрок вернётся и две недели не сможет играть за «Саутгемптон». Это невозможно, забудьте об этом", — сказал Хазенхюттль в интервью Sky Sports.

Ранее клубам АПЛ разослали уведомления, что теперь игрокам и сотрудникам клубов необходимо отбывать десятидневный карантин, когда они вернутся из любой зарубежной поездки. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также говорил, что в «нынешней ситуации клубы не могут просто так отпустить футболистов».