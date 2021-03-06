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«Милан» и «Наполи» поспорят за хавбека «Вероны»

«Милан» и «Наполи» поспорят за хавбека «Вероны»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Вероны» Маттиа Дзакканьи может пойти на повышение в летнее трансферное окно. На 25-летнего итальянского хавбека претендуют «Милан» и «Наполи», сообщает Calciomercato.

«Наполи» пытался подписать Дзакканьи в январе 2021 года, но «Верона» отказалась продавать важного для себя игрока посреди сезона. «Милан» намерен обратиться к кандидатуре Маттиа, если не удастся договориться о пролонгации контракта с Хаканом Чалханоглу.

Transfermarkt оценивает стоимость Дзакканьи в € 15 млн. В сезоне-2020/2021 итальянский хавбек провёл в составе «Вероны» 25 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. До перехода в «Верону» Маттиа выступал в низших итальянских дивизионах за клубы «Читтаделла», «Венеция» и «Беллария».

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