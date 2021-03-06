Бывший президент «Марселя»: Виллаш-Боаш никогда не подавал в отставку, я уволил его

Бывший президент «Марселя» Жак-Анри Эйро рассказал, как происходило увольнение Андре Виллаша-Боаша.

«Подать заявление об отставке — значит написать письмо своему боссу, в котором объясняется, что вы уходите, ни о чем не прося; Виллаш-Боаш никогда не подавал в отставку. Уволен из-за того, что его заявление об отставке так и не пришло… Я уволил его, потому что он оставил свой пост, и мы не можем публично критиковать его, как он это дела», — приводит слова Эйро Footmercato.

Напомним, в феврале 2021 года Виллаш-Боаш сообщил, что подал в отставку осле того, как клуб подписал полузащитника Оливье Нтшама. Специалист не хотел приобретать этого игрока. Позже клуб подтвердил уход специалиста.

30 января болельщики «Марселя» ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро. Болельщики также раздражены нынешней формой команды.