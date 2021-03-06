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3 представителя РПЛ попали в расширенную заявку Польши на матчи квалификации ЧМ-2022

3 представителя РПЛ попали в расширенную заявку Польши на матчи квалификации ЧМ-2022
Футбол / РПЛ 0

Сразу три футболиста, представляющие Российскую Премьер-Лигу, оказались в расширенном списке сборной Польши на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается в «Твиттере» сборной Польши.

Так, в список кандидатов попали сразу два игрока московского «Локомотива» — 31-летний крайний защитник Мацей Рыбусь и опорный хавбек Гжегож Крыховяк, а третьим представителем в списке стал 21-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски.

В марте поляки проведут два гостевых поединка – с Англией (25 марта) и Венгрией (31 марта), а также домашнюю встречу со сборной Андорры (28 марта).

Напомним, что в январе Польшу возглавил 50-летний португальский специалист Паулу Соуза, известный по работе в «Фиорентине» и других клубах.

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