Вараздат Ароян: «Тамбов» должен мне деньги за четыре месяца

Защитник «Астаны» Вараздат Ароян, выступавший за «Тамбов», рассказал о долгах клуба.



«Да, в «Тамбове» до сих пор мне должны. Говорят, что выплатят. Можно их полгода подождать, можно год подождать – главное, чтобы в результате выплатили деньги. Я там был четыре месяца, вот за это время и должны деньги.



Я думаю, что деньги от инвестора для «Тамбова» не найдутся, потому что клуб внизу турнирной таблицы, и долги просто огромные. Они пообещали, что всё закроют, но я думаю, что в следующем году команды не будет в РПЛ. Если бы она шла хотя бы в середине таблицы, то, может, были бы варианты найти деньги, а так никому не будет интересен в финансовом плане клуб из ФНЛ. Футболисты все ушли, сейчас новая команда, все игроки в аренде – сезон закончится, люди вернутся в свои команды. «Тамбова», по сути, тогда не будет. Долгов на 300 млн рублей, люди там по полгода ждут своих денег.



Конечно, я обращался в ФИФА, потому что деньги не платили, я не знал, что дальше будет. Потом отозвал свою заявку, чтобы клуб мог заявить футболистов на сезон и сыграть. Сейчас верю честному слову. Пообещали, что закроют долги, посмотрим», — приводит слова Арояна «Sputnik Казахстан».

Заявление «Тамбова» о банкротстве принято к рассмотрению. Известна дата суда