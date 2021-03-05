Заявление «Тамбова» о банкротстве принято к рассмотрению. Известна дата суда

Арбитражный суд Тамбовской области спустя два с половиной месяца рассмотрит заявление «Тамбова» о банкротстве.



Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, по факту обращения клуба открыто судебное дело, а заседание состоится 14 апреля.



Напомним, «Тамбов» подал иск о банкротстве в начале февраля, однако впоследствии суд оставлял заявление без движения. Сумма исковых требований тамбовчан составляла более 300 млн рублей. В середине февраля стало известно, что члены Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги.



«Тамбов», набрав 13 очков в 20 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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