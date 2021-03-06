Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эджуке и Кучаев — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом»

Сегодня, 6 марта, состоится матч ЦСКА — «Ахмат». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Опубликованы состав команд.

На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Ахмат» на «Чемпионате»

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Эджуке, Кучаев, Влашич, Рондон.



Запасные: Тороп, Чалов, Сигурдссон, Щенников, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Шкурин.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мелкадзе.



Запасные: Мелихов, Пуцко, Кармаев, Кадыров, Ильин, Садулаев, Полярус, Адуев, Янку.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

ЦСКА в 20 играх набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.