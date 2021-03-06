Рондон забил первый гол за ЦСКА

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Ахмат». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 40-й минуте счёт в пользу хозяев — 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».
На 38-й минуте встречи нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон успешно реализовал пенальти. Этот гол стал первым для Рондона в составе московской команды.
Напомним, Рондон перешёл в ЦСКА на правах аренды из китайского клуба «Далянь Ифан». Венесуэльский форвард будет выступать за «армейцев» до окончания сезона-2020/2021. Рондон с 2012 по 2014 год выступал за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года за санкт-петербургский «Зенит». Игроком «Далянь Ифан» он стал летом 2019 года, перейдя из «Вест Бромвича» за € 18,3 млн и заключив контракт до декабря 2022 года.
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