Петраков — о фильме «Стрельцов»: не понравился, бред какой-то. Петров вообще не похож
Бывший игрок и тренер «Торпедо» Валерий Петраков поделился мнением о фильме «Стрельцов», посвящённом легендарному футболисту Эдуарду Стрельцову.
«Не понравился, бред какой-то. Факты не те, капустой жонглируют… Сериал и тот поинтереснее. Петров на Эдуарда Анатолича вообще не похож, скорее уж на Батанова», — приводит слова Петракова «Матч ТВ».
Валерий Петраков выступал в составе «Торпедо» с 1981 по 1985 год. Он провёл 121 матч и забил 33 мяча. В качестве тренера Петраков возглавлял клуб с ноября 2014-го по апрель 2016 года.
Эдуард Стрельцов на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Торпедо». С 1958 по 1963 год он отбывал срок в тюрьме по обвинению в изнасиловании. В 1965 году вернулся к выступлению за чёрно-белых.
Валерий Петраков рассказал, как его разыграл Эдуард Стрельцов
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