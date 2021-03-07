В матче «Урал» – «Уфа» не будет офсайдных линий VAR из-за неготовности стадиона

Матч 21-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» – «Уфа» пройдет без использования офсайдных линий VAR из-за неготовности стадиона, сообщает пресс-служба РФС.

В заявлении также говорится, что основной функционал системы VAR должен будет работать в штатном режиме.

Игра состоится сегодня, 7 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Урал» в 20 матчах набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (13) — на 15-м месте.