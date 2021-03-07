«Когда заплатка — хуже, чем дырка». Итальянский журналист раскритиковал трансфер Кокорина

Итальянский журналист Стефано Каппеллини раскритиковал руководство «Фиорентины» за покупку российского нападающего Александра Кокорина.

«Зимнее трансферное окно обычно используется клубами для того, чтобы залатать бреши в своей системе. Но, если судить по тем 40 минутам (с учетом добавленного времени) матча против «Ромы», приобретение россиянина – это полная противоположность тому, что называется починкой. Тот случай – когда заплатка – хуже, чем дырка», — цитирует Стефано Viola News со ссылкой на Repubblica.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.