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«Когда заплатка — хуже, чем дырка». Итальянский журналист раскритиковал трансфер Кокорина

«Когда заплатка — хуже, чем дырка». Итальянский журналист раскритиковал трансфер Кокорина
Футбол / Италия 0
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Итальянский журналист Стефано Каппеллини раскритиковал руководство «Фиорентины» за покупку российского нападающего Александра Кокорина.

«Зимнее трансферное окно обычно используется клубами для того, чтобы залатать бреши в своей системе. Но, если судить по тем 40 минутам (с учетом добавленного времени) матча против «Ромы», приобретение россиянина – это полная противоположность тому, что называется починкой. Тот случай – когда заплатка – хуже, чем дырка», — цитирует Стефано Viola News со ссылкой на Repubblica.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

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