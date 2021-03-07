Конте: у «Аталанты» есть сильные игроки и на поле, и на скамейке запасных

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 26-го тура итальянской Серии А с «Аталантой».

«Это будет сложный матч, потому что мы столкнёмся с командой, которая создает огромные проблемы для всех. У «Аталанты» есть чувство собственного достоинства, сильные игроки на поле и на скамейке запасных. Прежде всего стоит выделить Луиса Муриэля — он часто начинал со скамейки запасных и много раз решал исход сложных матчей. Гасперини проделал большую работу, он нашел подходящую команду. Я счастлив за него и за «Аталанту», — цитирует Конте Calciomercato.

«Интер» сыграет с «Аталантой» 8 марта. «Аталанта» набрала 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» (59) — лидер Серии А.