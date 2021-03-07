Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ларссон: с Промесом мы играем в один футбол

Ларссон: с Промесом мы играем в один футбол
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал игру Квинси Промеса в матче с «Краснодаром» (6:1).

«Сколько планирую забить за «Спартак»? Время покажет. Квинси задал высокую планку для бомбардира. Будем стремиться.

У нас прекрасный подбор нападающих. С первых дней было видно, что Квинси высококлассный футболист, вы знаете его лучше меня. Мы играем с ним в один футбол. Я зряче отдавал передачу, видел, что он готов бежать за спину. Когда игроки классные, играть с ними легко», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021