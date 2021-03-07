Ларссон: с Промесом мы играем в один футбол
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал игру Квинси Промеса в матче с «Краснодаром» (6:1).
«Сколько планирую забить за «Спартак»? Время покажет. Квинси задал высокую планку для бомбардира. Будем стремиться.
У нас прекрасный подбор нападающих. С первых дней было видно, что Квинси высококлассный футболист, вы знаете его лучше меня. Мы играем с ним в один футбол. Я зряче отдавал передачу, видел, что он готов бежать за спину. Когда игроки классные, играть с ними легко», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.
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