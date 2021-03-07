Гарри Кейн ударом в касание поразил дальнюю девятку ворот «Кристал Пэлас». Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит заключительный матч воскресной программы 27-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас». Идёт 62-я минута встречи, счёт 3:1 в пользу «шпор».



Хозяева забили третий гол на 52-й минуте — правый защитник Мэтт Доэрти подключился к атаке и со своего фланга сыграл в центр на Гарри Кейна, который с ходу вонзил мяч в дальнюю девятку.

Видео шикарного удара Гарри Кейна

Это 15-й гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.



Подопечные Жозе Моуринью набрали в 26 матчах 42 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Орлы» (34) — на 13-м месте (после 27 встреч).



Матч первого круга «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» состоялся 13 декабря 2020 года и завершился победой вничью — 1:1.