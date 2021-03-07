Гарет Бэйл оформил дубль в матче с «Кристал Пэлас». И снова с передачи Кейна. Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит заключительный матч воскресной программы 27-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас». Идёт 55-я минута встречи, счёт 3:1 в пользу «шпор».



На 50-й минуте защитник хозяев Серхио Регилон навесил на дальнюю штангу, Гарри Кейн скинул во вратарскую, где всех опередил Гарет Бэйл, поразив ворота Висенте Гуайты.

Видео второго гола Гарета Бэйла в матче

Это второй гол в матче и пятый гол в нынешнем розыгрыше АПЛ для Гарета Бейла.



Подопечные Жозе Моуринью набрали в 26 матчах 42 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Орлы» (34) — на 13-м месте (после 27 встреч).



Матч первого круга «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» состоялся 13 декабря 2020 года и завершился победой вничью — 1:1.