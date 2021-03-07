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Гарет Бэйл оформил дубль в матче с «Кристал Пэлас». И снова с передачи Кейна. Видео

Гарет Бэйл оформил дубль в матче с «Кристал Пэлас». И снова с передачи Кейна. Видео
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит заключительный матч воскресной программы 27-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас». Идёт 55-я минута встречи, счёт 3:1 в пользу «шпор».

На 50-й минуте защитник хозяев Серхио Регилон навесил на дальнюю штангу, Гарри Кейн скинул во вратарскую, где всех опередил Гарет Бэйл, поразив ворота Висенте Гуайты.

Видео второго гола Гарета Бэйла в матче

Это второй гол в матче и пятый гол в нынешнем розыгрыше АПЛ для Гарета Бейла.

Подопечные Жозе Моуринью набрали в 26 матчах 42 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Орлы» (34) — на 13-м месте (после 27 встреч).

Матч первого круга «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» состоялся 13 декабря 2020 года и завершился победой вничью — 1:1.

Бэйл замкнул отличный прострел Кейна и открыл счёт в матче «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»
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