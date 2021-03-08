«Палмейрас» с Луисом Адриано завоевал Кубок Бразилии
«Палмейрас» стал победителем нынешнего розыгрыша Кубка Бразилии. Во втором финальном матче команда переиграла «Гремио» со счётом 2:0.
Зелёно-белые вышли вперёд в начале второго тайма, на 54-й минуте. Закрепила успех команда под занавес встречи, на 85-й минуте. Нападающий Луис Адриано, известный в России по выступлению за московский «Спартак», вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 74-й минуте.
В первом матче «Палмейрас» одолел «Гремио» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч зелёно-белые разгромили соперника — 3:0.
Для «Палмейраса» эта победа в Кубке Бразилии стала четвёртой в истории. До этого клубу доставался трофей в 2015, 2012 и 1998 годах.
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