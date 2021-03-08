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Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Германии

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Германии
Футбол / Германия 0

Стали известны результаты жеребьёвки полуфинальной стадии нынешнего розыгрыша Кубка Германии.

Итоги жеребьёвки:
«Ян» / «Вердер» — «РБ Лейпциг»
«Боруссия» (Дортмунд) — «Хольштайн»

Соперник «РБ Лейпциг» в борьбе за выход в финал соревнований определится 7 апреля. Матч «Ян» — «Вердер» состоится на стадионе «Континенталь Арена» в Регенсбурге.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Бавария». Во втором раунде нынешнего розыгрыша турнира мюнхенская команда сенсационно вылетела, уступив на выезде «Хольштайну». В основное время хозяева спаслись от поражения, сравняв счёт на последних секундах (2:2). В серии пенальти футболисты «Хольштайна» реализовали все свои удары, а один из одиннадцатиметровых «Баварии» отбил вратарь.

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