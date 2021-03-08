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Хавбек «Динамо» Грулёв: «Тамбову» нечего терять — против таких команд тяжело играть

Хавбек «Динамо» Грулёв: «Тамбову» нечего терять — против таких команд тяжело играть
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал результат матча чемпионата России с «Тамбовом» (2:0). Напомним, хавбек открыл счёт в этой встрече.

«Команда у «Тамбова» хорошая. Видно, что сплочённый коллектив, хотя его собрали совсем недавно. Бьются друг за друга, все силы отдают на поле. Им нечего терять — против таких команд тяжело играть. Что касается гола, Захарян собрал у себя трёх человек, а я инстинктивно открылся вбок. Он отдал отличный пас, так что мне оставалось только реализовать его.

Весна ещё не наступила, на улице минус пять, так что поле было тяжёлым и ноги садились. Хорошо, что выиграли. Двигаемся дальше, готовимся к «Спартаку», — приводит слова Грулёва пресс-служба «Динамо».

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