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Судейскую комиссию РФС пополнил известный североирландский арбитр

Судейскую комиссию РФС пополнил известный североирландский арбитр
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на своём сайте сообщил, что известный североирландский арбитр Алан Снодди стал членом экспертно-судейской комиссии.

Снодди на протяжении 20 лет был судьёй категории ФИФА. В 1978 году начал обслуживать встречи высшей лиги Северной Ирландии, а впоследствии работал на матчах финальных этапов чемпионатов мира в Мексике в 1986 году и Италии в 1990-м. Всего в активе 65-летнего рефери 106 международных матчей.

По окончании карьеры Снодди занимался развитием судейства в Европе и Северной Ирландии. В настоящее время занимает должность специального советника судейской конвенции УЕФА, а также технического инструктора ФИФА и УЕФА. С 2018 по 2020 год был старшим курс-лидером центра повышения судейской квалификации УЕФА.

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