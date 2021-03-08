Судейскую комиссию РФС пополнил известный североирландский арбитр

Российский футбольный союз на своём сайте сообщил, что известный североирландский арбитр Алан Снодди стал членом экспертно-судейской комиссии.



Снодди на протяжении 20 лет был судьёй категории ФИФА. В 1978 году начал обслуживать встречи высшей лиги Северной Ирландии, а впоследствии работал на матчах финальных этапов чемпионатов мира в Мексике в 1986 году и Италии в 1990-м. Всего в активе 65-летнего рефери 106 международных матчей.



По окончании карьеры Снодди занимался развитием судейства в Европе и Северной Ирландии. В настоящее время занимает должность специального советника судейской конвенции УЕФА, а также технического инструктора ФИФА и УЕФА. С 2018 по 2020 год был старшим курс-лидером центра повышения судейской квалификации УЕФА.

ЭСК РФС одобрила все решения судьи матча «Ахмат» — «Динамо», на которые жаловались хозяева