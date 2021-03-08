ЭСК РФС одобрила все решения судьи матча «Ахмат» — «Динамо», на которые жаловались хозяева

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды из матчей 20-го тура Российской Премьер-Лиги.



После матча «Ахмат» — «Динамо» (1:2) хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в пяти эпизодах: неназначение пенальти в ворота гостей на 2-й минуте, назначение 11-метрового удара в ворота грозненцев на 4-й минуте, невынесение второй жёлтой карточки полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьскому на 55-й минуте, вынесение второго «горчичника» хавбеку Артёму Тимофееву на 77-й минуте и фиксация нарушения со стороны игрока атакующей команды на 78-й минуте.



«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо». Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в находящуюся близко к телу руку игрока «Динамо» Романа Нойштедтера. Данная рука в момент контакта с мячом находится в естественной позиции и не делает тело неестественно больше.



Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата». Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ахмата» Анхель Ромеро играет в мяч локтем отставленной в сторону руки. Блокирование прострела вдоль ворот или удара по ним поднятой или выставленной в сторону рукой влечёт за собой риск наказания штрафным (11-метровым) ударом, поскольку данное действие игрока делает его тело неестественно больше.



Судья правильно не вынес вторую жёлтую карточку игроку «Динамо» Себастьяну Шиманьскому. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Динамо» своим нарушением правил игры не сорвал перспективную атаку соперника. Судья правильно ограничился назначением штрафного удара.



Судья правильно вынес вторую жёлтую карточку игроку «Ахмата» Артёму Тимофееву. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ахмата» совершил безрассудный фол в отношении соперника. Члены комиссии отмечают, что данная атака выполняется с достаточно высокой интенсивностью, сзади, и нарушивший правила игрок не играет в мяч.



Судья правильно зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока атакующей команды. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ахмата» Бернард Бериша совершает нарушение правил по неосторожности, атакуя соперника, имевшего полный контроль над мячом, в момент выполнения им передачи вратарю. Игрок «Динамо» Иван Ордец теряет равновесие и промахивается мимо мяча в результате именно этого игрового действия, что послужило причиной остановки игры судьёй», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.