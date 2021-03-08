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Макаров: гол в ворота «Зенита» посвящаю маме, жене и всему женскому полу. С праздником!

Макаров: гол в ворота «Зенита» посвящаю маме, жене и всему женскому полу. С праздником!
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров, ставший автором победного гола в матче с «Зенитом» (2:1), поделился эмоциями от встречи.

«Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков, была очень хорошая атмосфера на стадионе. Все нас поддерживали, верили в нас до последнего. Наши эмоции показала концовка, вся команда радовалась – забитый на последних минутах мяч, отбитый пенальти. Сегодня был большой праздник для нас, я считаю, мы заслужили эту победу.

Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет. Он случился на последних минутах. Из последних сил доигрывали эту игру, чтобы дожать, принести радость болельщикам и всей Казани.

С какими мыслями убегал в контратаку? Добежать до штрафной. Правда, играли из последних сил. Мы много оборонялись в этом матче, «Зенит» хорошая команда, нас поджала. Но из последних сил, за счет характера пришлось бежать. Удача сегодня была на нашей стороне.

Я долго не забивал, около 10 или 11 матчей. Было тяжело психологически. Но сегодняшний гол и победа придали мне сил и эмоций. Думаю, будем также играть в каждом матче, забивать во всех играх. Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. С праздником, с 8 Марта!» — приводит слова Макарова пресс-служба «Рубина».

«Рубин» на последних минутах вырвал победу в матче с «Зенитом»
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